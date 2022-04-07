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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 產經

外資3月淨匯出近60億美元 創24個月最大出走潮

2022/4/7 21:36（4/7 21:53 更新）
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金管會7日公布，整體外資3月淨匯出59.38億美元，終結連4月淨匯入紀錄。（中央社檔案照片）
金管會7日公布，整體外資3月淨匯出59.38億美元，終結連4月淨匯入紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北7日電）美國聯準會3月正式啟動升息，牽動全球資金流向；整體外資3月淨匯出59.38億美元，不僅終結連4月淨匯入紀錄，更創下2020年4月以來單月最大淨匯出量。

金管會今天公布外資3月最新動向，外資3月累計淨匯出59.41億美元，陸資累計淨匯入0.03億美元，合計整體外資單月淨匯出59.38億美元（約新台幣1712億元）。

烏俄戰爭未歇，加上今年3月美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，牽動全球資金流向；外資終結連4月淨匯入紀錄，轉向淨匯出，且單月爆出近60億美元大量，為近24個月單月最大淨匯出量。

根據金管會統計，前一次外資淨匯出高峰為2020年3月，因全球市場受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情黑天鵝衝擊，整體外資單月爆出淨匯出103.956億美元大量。

截至今年3月31日為止，外資累計淨匯入餘額降至2288.75億美元，雖自史上高點下滑，不過折合仍有逾新台幣6兆元資金動能；陸資累計淨匯入餘額為0.29億美元。

今年截至3月31日為止，外資累計賣超上市股票新台幣4069.02億元、賣超上櫃股票296.21億元；陸資累計賣超上市股票8.6億元、賣超上櫃股票2.02億元。

金管會官員說，外資會就全球整體布局進行考量，觀察2021年或今年前2月上市櫃公司營收，皆有不錯表現，且主計總處預估今年台灣經濟成長率仍有4.42%，顯示國內景氣穩健，台股基本面仍良好。（編輯：楊蘭軒）1110407

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