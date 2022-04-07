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聯準會加大緊縮力度 美元逼近兩年高點

2022/4/7 19:21（4/7 21:30 更新）
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Fed加大緊縮力度，美元7日兌一籃子主要貨幣在兩年高點附近徘徊。（圖取自Unsplash圖庫）
Fed加大緊縮力度，美元7日兌一籃子主要貨幣在兩年高點附近徘徊。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄顯示聯準會準備採取積極行動對抗通膨後，美元兌一籃子主要貨幣在兩年高點附近徘徊。

歐元則逆勢升值，在此同時投資人靜待歐洲央行稍後發布的會議紀錄。

昨天公布的3月聯準會會議紀錄顯示，「許多」與會者準備在未來的會議上大幅升息50個基點。

聯準會官員也宣布，從5月開始縮表

縮表小百科

  • 縮表是指銀行減少資產負債表規模。

  • 聯準會過去在量化寬鬆（QE）時期大量買入美國公債、房貸抵押證券（MBS）與機構債券等資產，造成資產負債表迅速膨脹。

  • 隨著市場復甦持穩，聯準會除透過升息外，另一方面透過縮減資產負債表，實施瘦身計畫，收緊市場資金。
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，每個月要將資產負債表規模削減950億美元，開始逐步收回因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情祭出的大規模經濟刺激計畫。

荷蘭國際集團（ING）分析師表示：「資產負債表削減的規模比2017-2019年期間快將近一倍。以上所述都指出聯準會猛踩煞車，應該對美元是有利的。」

格林威治時間7時45分（台北時間下午3時45分），美元指數報99.581，接近99.778的兩年高點。

歐洲央行3月會議紀錄將在今天稍晚公布，可以讓人了解決策者在控制通膨飆升和經濟成長放慢方面的微妙平衡。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110407

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