法人：升息與庫存調整壓力 可能加大台股波動

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）在美國聯準會鷹派縮表下，美股收黑，加上本土疫情擴大，台股今天開低走低，跌破年線17401點支撐。法人表示，聯準會升息、庫存調整壓力等，都可能加大台股波動。

台股今天跌343.87點，收在最低點17178.63點，成交值新台幣3098.17億元。三大法人合計賣超500.12億元。防疫檢測相關個股表現最亮眼，包括亞諾法、瑞基、ABC-KY等均亮燈漲停，泰博、雃博、台康生、寶齡富錦、毛寶等都有3%至6%不等漲幅。

安聯投信表示，隨著美、歐央行政策態度相繼轉趨鷹派，通膨壓力仍在，以及5、6月可能陸續迎來包括美國聯準會（Fed）升息、庫存調整壓力等，屆時都可能再加大波動。

安聯投信台股團隊表示，由於近期盤勢上還是處於輪動、區間震盪的格局，並沒有特定主流所帶動，加上電子股部份，除了受到包括手機、PC及NB等消費性電子庫存修正等雜音干擾，又面臨近期外資調節壓力，整體走勢承壓。另一方面，也因為市場來到資訊空窗期，都在等待3月營收、財報及重要法說釋出的產業前景。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對台股的影響僅為短期情緒層面，美國聯準會釋出的3月會議紀錄，比市場預期更為鷹派的作法，才是影響台股的主因。回顧前次美國縮表，美股也出現拉回走勢，不過今年來美股已經率先修正，預期市場消化完這波鷹派訊息後，將重新反映景氣成長趨勢。

葉獻文認為，由於通膨仍偏高，聯準會可能採取上半年收緊速度加快、下半年放緩的策略，目前市場多認為，在基期影響下，通膨有望於第2季開始放緩，惟在縮表、升息的經濟換檔期，台股走勢可能較為震盪，加上烏俄戰爭對能源、糧食等原物料的影響擴及全球，造成通膨居高不下，進而牽動聯準會縮表與升息等不確定因素。

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊表示，長期來看，各國央行打擊通膨，祭出強硬的貨幣緊縮政策，而金融機構以存放款業務為主要獲利來源之一，在美、台央行啟動升息循環下，預期將加持金融業獲利。未來市場資金持續將重心從高本益比、高估值的類股，逐步轉向股價低基期、低估值的族群，因此高殖利率金融、傳產類股，及績優科技類股預期較有表現機會。（編輯：楊蘭軒）1110407