向中國國企購船 長榮：純屬民間商業行為

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美國智庫指長榮向中國國有企業購船，恐間接讓對岸海軍升級成本降低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北8日電）美國智庫指長榮向中國國有企業購船，恐間接讓對岸海軍升級成本降低。長榮回應，新船採購純屬民間商業行為，且有依規定在證券交易所發布重大訊息，周知主管機關及投資人。

總部位於美國華府的戰略暨國際研究中心（CSIS）發布報告指出，長榮2018年來向中國購買44艘船，除了2艘以外，其餘都是向生產中國軍艦的造船廠訂購，包含據信正在打造對岸第3艘航空母艦的中國船舶集團有限公司（CSSC）。

長榮今天透過書面回應，自有船舶的採購均採國際公開招標，除中國外，也在台灣、韓國及日本訂造新船。其中，韓國造船廠累計承造貨櫃輪數量為58艘，運能逾73萬TEU，超過中國廠商所承造的35艘、運能約24萬TEU。

長榮強調，新船採購純屬民間商業行為，承造長榮部分船舶的中國廠商屬於中國船舶集團的商船部門，與軍工部門無涉；且許多國家的造船廠皆依此慣例，設有商用及軍用不同部門。

長榮表示，長榮海運為上市公司，對於新造船等資產採購案，皆依規定在證券交易所發布重大訊息，周知主管機關及投資人。（編輯：張良知）1110408