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巨大、美利達3月營收成長 首季同步走揚

2022/4/8 19:45
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（中央社記者潘智義台北8日電）自行車雙雄巨大今天公布3月營收新台幣89.4億元，年增6.3%，月增33.67%；美利達3月合併營收約33.37億元，年增4.46%，月增45.27%。

巨大統計，1至3月累計合併營收223.06億元，年增8.26%。美利達1至3月累計營收81億5757萬元，年增1.66%。

巨大透過新聞稿表示，3月代工業務因出貨順暢，銷售金額較去年同期大幅成長。

巨大說明，集團自有品牌以捷安特美國公司表現最佳，因電動輔助自行車（E-bike）熱銷，帶動3月銷售業績成長近3成。

美利達公布3月集團合併銷售台數13萬5524台，年增6.71%；1至3月累計銷售29萬5198台，年減4.8%。

美利達解釋，3月中國市場自有品牌（傳統自行車）通路，銷售台數、金額及平均銷售價格約分別年增47.9%、35.7%及-8.2%。

根據統計，美利達3月台灣廠自製電動車出口台數、金額，約分別占總出口台數、金額的54%及60%。（編輯：楊蘭軒）1110408

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