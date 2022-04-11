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研調：科技大廠攻智慧音響 推搭載顯示器產品

2022/4/11 10:18
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（中央社記者潘智義台北11日電）研調機構DIGITIMES Research今天表示，雖然蘋果目前仍以無內建顯示器的HomePod智慧音響搶市，但亞馬遜、百度已布局具備顯示器的智慧音響產品，看好搭載顯示器的智慧音響市場。

DIGITIMES Research分析師張智傑透過新聞稿指出，搭載顯示器的智慧音響硬體與功能演進，亞馬遜（Amazon）、百度在各主要價格區間皆有相應產品上市，布局完善；Google發布產品的時間約晚亞馬遜1年，偏向深化軟體應用。

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張智傑說，亞馬遜、百度等智慧音響指標業者發布搭載顯示器新品硬體規格，多著重於相機鏡頭畫素、處理器規格等的提升；軟體應用方面，亞馬遜、Google導入人臉辨識技術，透過人工智慧（AI）記憶使用者需求，增強個人化應用，甚至Google也新增睡眠監控、溫度感測等功能。

他解釋，現階段推出搭載顯示器的智慧音響業者眾多，以美系、中系品牌領銜，韓系品牌如樂金（LG），另外，Meta、JBL、聯想等業者也推出相關產品，然市場關注度較低，表現尚待突圍。（編輯：張均懋）1110411

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