日月光投控3月首季營收同期新高 年成長皆逾2成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）半導體封測大廠日月光投控自結3月合併營收新台幣519.86億元，創歷年同期新高，累計第1季自結營收1443.91億元，也是同期新高。

日月光投控今天公布3月自結合併營收519.86億元，較2月438.31億元成長18.6%，比去年同期420.02億元增加23.8%，創同期新高。

其中3月封裝測試及材料營收305.2億元，較2月259.96億元增加17.4%，比去年同期257.33億元成長18.6%。

累計第1季日月光投控自結合併營收1443.91億元，比去年第4季1729.36億元減少16.5%，較去年同期1194.7億元成長20.86%，也創同期新高。

其中第1季封測及材料營收840.25億元，較去年第4季919.58億元減少8.6%，比去年同期737.67億元成長13.9%。

日月光投控董事會日前決議增設日月光社會企業股份有限公司，並擬配發現金股息每股新台幣7元，創投控成立以來新高。

展望今年投控資本支出，投控先前預估規模將達到20億美元、或許更高，其中30%將投資測試設備。外資法人預估，日月光投控今年資本支出規模可能創歷史新高。

日月光投控今年看好車用半導體封測和系統級封裝（SiP）營收表現，在車用封測產品，投控今年拚成長幅度超過4成，要達到10億美元里程碑；今年系統級封裝業績成長估超過45%，目標突破5億美元。（編輯：楊凱翔）1110411