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疫情干擾餐飲業 王品、瓦城3月營收衰退

2022/4/11 18:52
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（中央社記者江明晏台北11日電）餐飲業持續受疫情影響，王品集團3月兩岸合併營收13.3億元，主因受大陸疫情干擾，年減9.96%；瓦城3月單月合併營收3.6億元，年減逾3%；乾杯受惠展店效益，3月營收年成長1.19%，寫同期新高。

王品集團公布3月自結營收，兩岸合併營收13.3億元，主因受大陸疫情干擾，年減9.96%。

王品3月台灣事業群營收10.4億元，年增7.87%，創3月歷史新高，也是同期首度突破10億元大關。大陸事業群營收2.9億元，因大陸疫情多點爆發，包含深圳、上海、昆山接連封城，衝擊營收年減43.37%。

王品說明，3月向來是餐飲淡季，但隨著疫苗覆蓋率提高，內需消費熱絡，推升台灣事業群營收創新高，除了受惠餐飲市場復甦，王品集團透過品牌聯合行銷、聯名與異業合作、新品牌新展店，三管齊下挹注營運動能。

瓦城今天公告3月單月合併營收3.6億元，年減逾3%，首季營收達12.05億元，年減逾4%。

瓦城表示，2021年末發放的回流券行銷策略，成功帶動春節期間及連假內用消費客群回流，加上外帶外送效益持續發燒，可望助攻全年營收持續回升。

瓦城認為，雖然近期Omicron疫情於國內外復燃，本土案例數已連日破百，但因國內疫苗覆蓋率提高、加上民眾恐慌心態已不復過去二年嚴重，在經濟與防疫並行的策略下，集團強打「安心餐廳」價值，希望在疫情中仍能吸引顧客持續回流、力助來客成長。

興櫃餐飲公司乾杯3月自結合併營收2.56億元，較去年同期2.53億元成長1.19%，累計1月至3月自結合併營收9.05億元，較去年同期8.09億元，年增11.91%。

乾杯表示，3月雖受疫情升溫影響，仍受惠新展店效益與白色情人節商機加持，使傳統餐飲淡季的3月繳出相當亮眼的成績單，成功推升營收雙創單月、累積歷史同期新高。（編輯：楊凱翔）1110411

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