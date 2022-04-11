台泥配發2元股利 布局未來打能源國際盃

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台泥公布今年首季營收新台幣229.45億元，年增4.12%，董事會決議擬配發現金股利1元、股票股利1元，合計配發2元股利。台泥並表示，未來10年發展還將衝刺能源及廢棄物處理，尤其是能源在戰略上要打國際盃。

台泥公告今年3月營收99.71億元，月增1.96%；第1季累計營收為229.45億元，年增4.12%。

台泥今天發布新聞稿宣布，董事會決議2021年每股盈餘（EPS）3.3元，擬配發現金股利1元、股票股利1元，股利分配率約61%。

台泥表示，水泥方面，中國大陸房地產需求不佳、發貨量受影響，且俄烏戰爭及國際政經情勢動盪，讓水泥及發電等事業的購煤成本倍數增加，營運面臨挑戰。

台泥董事長張安平表示，未來10年台泥發展的3個主軸為水泥、能源及廢棄物處理。台泥的能源戰略是打國際盃，積極開發各種再生能源並投入儲能的發展，解決人類面臨的能源困境。

台泥表示，張安平與台泥總經理李鐘培3月赴義大利，參與2021年7月完成併購的子公司NHOA為羅馬大飯店打造的全新充電站揭幕儀式，正式邁入充電、儲能、及再生能源在南歐基礎建設的重大里程碑。

台泥表示，NHOA今年首季合併營收表現亮眼，與世界第4大汽車公司Stellantis所成立的合資公司Free2Move業務發展順利；著重於能源相關基礎建設的子公司Atlante預計建置760個使用再生能源與儲能的快速充電據點，規模為南歐最大。（編輯：楊凱翔）1110411