和碩：上海、昆山廠暫時停工 盡快達成復工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）iPhone代工廠和碩今天公告，子公司昌碩科技（上海）有限公司、世碩電子（昆山）有限公司為配合當地政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫工作，目前暫時停工，實際復工時間待當地政府通知。

和碩發布重大訊息表示，子公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康；將與客戶及供應商保持密切聯繫，並與當地政府積極合作，盡快達成復工，且持續評估對財務業務的影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

產業分析師郭明錤11日深夜在個人推特（Twitter）上貼文指出，中國因為疫情採取封控措施，開始影響部分iPhone組裝，若從最佳情境分析，受影響iPhone組裝最快4月底至5月初可完全回復。

郭明錤分析，蘋果在供應鏈管理能力佳，也與中國政府關係良好，可降低封控對供應鏈衝擊。不過若封控時間拉長，對消費者信心影響程度愈高，也可能不利蘋果下半年消費電子產品的出貨表現。（編輯：翟思嘉）1110412