高雄雙捷運聯開案招商 開發總銷金額上看350億

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「高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案」12日舉行招商說明會，此案基地面積約為5450坪，未來開發總銷金額初估上看新台幣350億元，可帶動就業機會超過6000人。圖為完工示意圖。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高捷橘線O10站及黃線Y18站衛武營土地開發案，今天舉行招商說明會，吸引逾20家廠商參加，未來開發總銷金額初估上看350億元。市府也成立廉政平台，監督招商案正常運作。

「高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案」今天舉行招商說明會，高雄市府也邀法務部廉政署、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署、台灣透明組織協會等單位共同成立廉政平台，確保招商程序公平、公正、透明。

今天招商說明會吸引逾20家廠商、近50名投資人到場，市府捷運局會後發布新聞稿表示，此案基地面積約為5450坪，預估開發量體約8.4萬坪，未來開發總銷金額初估上看新台幣350億元，可帶動就業機會超過6000人。

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此案基地位在苓雅區及鳳山區交界，臨衛武營國家藝術中心及衛武營都會公園近70公頃開放空間及綠地，還有高捷橘線及黃線雙捷共構優勢，市府也盼透過土地活化利用，提升捷運整體運量。

捷運局表示，此案已於3月30日正式公告，備標期間為5個月，將於8月30日截止，這也是國內第1個採領取價值權利金的捷運聯開案，機關權益分回價值以50%領回房地、50%領取價值權利金，用來挹注捷運建設基金。（編輯：郭諭儒）1110412