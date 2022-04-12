東洋骨骼學名藥獲藥證 強化疫苗與麻醉布局

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（中央社記者張良知台北12日電）台灣東洋12日宣布，自製雙磷酸鹽類(Bisphosphonate)學名藥，成功獲食藥署核可取得藥品許可證，未來將以自費與健保價市場並進。

此外，看好國內疫苗與麻醉領域的市場潛力及因應產業發展策略，東洋調整業務組織，在重症醫療事業群轄下增設疫苗事業部與麻醉事業部，希望藉延攬新團隊達成專業分工、開拓商機，加快導入國際新品進程的營運目標。

為滿足國內醫療保健需求，東洋長期投入胃藥、鈣片等產品的研究開發，根據國民健康署資料顯示，國內65歲以上老人平均每5人就有1人患有骨質相關問題。

為服務即將到來的超高齡化社會，東洋投入開發雙磷酸鹽類、用於骨質相關問題的學名藥，並於4月12日取得藥證，規劃於第3季上市並同步取得健保藥價，未來將採自費與健保市場並行模式，為醫病提供多元治療選擇，強化東洋在骨骼醫療保健領域布局。

除新的藥證到位，東洋重症抗感染事業群也宣布設立疫苗事業部與麻醉事業部，希望能為引進流感疫苗及鎮靜麻醉止痛藥品的團隊添加營運動能。

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由於疫苗是預防疾病最有效的方式之一，東洋近年積極發展疫苗事業，除了代理流感疫苗外，也將陸續代理各種不同疾病領域的疫苗，以打造完整的防疫產品組合，成立專責團隊是希望深耕專業也落實公衛防疫的企業社會責任。

另外，有鑑於「術後加速康復」（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）是近年重症抗感染界積極倡導的全人照護觀念。東洋規劃在5年內，逐步導入可用於手術各階段的長效與短效鎮靜、麻醉、止痛藥物，藉此提升治療照護品質。（編輯：楊凱翔）1110412