餐飲股添新兵 橘焱胡同興櫃首日盤中漲逾74%

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（中央社記者江明晏台北13日電）餐飲股新兵橘焱胡同今天以每股參考價35元登錄興櫃，受惠台股反彈，加上蜜月行情助攻，股價開盤即衝上41.9元，漲逾19%，最高飆漲74.29%至61元。

橘焱胡同目前旗下主要有「胡同燒肉」等多品牌，海內外門市合計達34家，未來預計各品牌在全球市場將展店74家以上。其中，「胡同燒肉」目前海內外門市已達24家，未來規劃3年內在台灣、中國、美加、新加坡等地展店約49家。

橘焱胡同2020年稅後淨利2280.7萬元、每股盈餘（EPS）2元，雙創歷史新高。2021年因疫情使第2、3季營運轉虧，拖累全年合併營收6.26億元、年減8.08%，稅後淨利918.6萬元、年減達59.72%，每股盈餘0.81元。

不過，橘焱胡同2022年首季自結合併營收1.83億元、年增3.68%，前2月稅後淨利666.5萬元、每股盈餘0.58元，營運已重返正軌。橘焱胡同董事長吳念忠預期，今年營運表現可望優於2020年，力拚再創新高。

橘焱胡同目前也正洽談獨家代理板前壽司、迴轉壽司等日本知名壽司品牌，未來將持續增加與日本業者更多的合作模式。

在消費者求新求變的趨勢下，橘焱胡同切入新通路與新業態，除了跨業態的與餐飲同業推出聯名餐廳，更跨界與股東星宇航空董事長張國煒合作空廚餐點，未來也將與星宇航空推出聯名的主題燒肉餐廳。（編輯：趙蔚蘭）1110413