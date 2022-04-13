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加密貨幣誰主管？黃天牧：新興事物必須先觀察

2022/4/13 20:09
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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北13日電）近年加密貨幣掀起熱潮，不過在台灣尚未有確定的業務主管機關。金管會主委黃天牧今天強調，針對新興事物，監理機關不會跑到最前面，會先觀察再決定最適合的監理模式。

中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧等財金部會首長今天列席立法院財委會備詢，國民黨立委曾銘宗質詢時關注，加密貨幣討論度高，不過在台灣尚未有確定的業務主管機關。

黃天牧說，根據金管會調查，各國目前對虛擬貨幣管理都是以洗錢防制為主，金管會現在是虛擬貨幣業洗錢防制的主管機關；未來隨虛擬貨幣發展，政府監理措施會與時俱進。

楊金龍表示，加密貨幣雖然名稱中有貨幣，但「它絕對不是貨幣」，而是虛擬資產；央行與金管會立場一致，也常常提醒市場投資人這是個高度波動的資產。

立委關切國外已經開始管理加密貨幣，台灣進度似乎相對緩慢，楊金龍說，美國開始要管加密貨幣，背後原因之一是美國加密貨幣的規模非常龐大；加密貨幣在台灣規模不大，目前是以洗錢防制的角度規範，但若未來規模愈來愈龐大，政府也要與時俱進檢討相關措施。

曾銘宗進一步提問，在台灣誰是BTM（比特幣自動櫃員機）的主管機關？黃天牧說，金管會目前就虛擬貨幣業者洗錢防制和登記方面進行管理，金管會已掌握國內BTM設置地點、也實際查訪過，針對尚未登記的業者，金管會已發函請業者限期完成登記。

黃天牧指出，針對新興事物，監理機關不會跑到最前面，一定是觀察後再決定最適合的監理模式，英國也是如此。

時代力量立委陳椒華則關切虛擬貨幣詐騙、恐淪為洗錢工具，金管會等部會如何因應。

黃天牧提出3點回應，第一，詐騙沒有主管機關，只要涉及刑事問題，檢調單位會進行處理；第二，目前已有跨部會機制在處理相關問題；第三，金管會為虛擬資產洗錢防制單位，金管會已掌握台灣現有的BTM，其中有些有登記、有些沒有，最近金管會已發函要求業者4月底前向金管會申報，根據規定，金管會會先進行輔導，輔導不成再進行處分。（編輯：楊蘭軒）1110413

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