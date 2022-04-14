東陽3月稅前獲利年增3成 創疫情來單月高點

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）汽車零配件廠東陽自結3月稅前淨利新台幣2.06億元，較去年同期成長30%，創2020年COVID-19疫情爆發以來單月高點。

累計第1季東陽自結稅前淨利3.87億元，較去年同期成長26%，第1季自結每股稅前純益0.64元。

東陽指出，售後維修市場（AM）、原廠委託製造（OEM）事業群，持續透過網路與客戶聯繫，開發市場暢銷新品，提高接單量，同時加快開發輕量化產品，因應電動車發展趨勢。

東陽持續在OEM事業發展較高附加價值產品，包括儀表板、電鍍件及模具等，AM增加步進百葉窗、風扇等產品線，並介入改裝車市場。

中國大陸本土疫情未緩，東陽在吉林長春設有廠區，根據公開觀測資料，東陽集團在當地以富維東陽汽車塑料零部件公司，與長春一汽密切合作。

東陽日前表示，當地廠區配合政府防疫靜默期，仍暫時停工，不過集團對長春當地子公司持股比重未超過50%，因此不列入合併營收內。

法人指出，東陽在全球AM塑膠件市占率達7成，在全球AM鈑金件市占率也有35%，去年全年AM產品占東陽整體銷售比重約69%，OEM占比約31%。（編輯：郭無患）1110414