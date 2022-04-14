大立光：季節性因素4月及5月營收將低於3月

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）大立光執行長林恩平今天表示，目前看來4月及5月營收不會比3月好，主要是季節性因素影響，今年仍專注於高階產品，不參與中低階鏡頭競爭，VR產品年底會小量出貨；預計明年中會有一個新廠落成。

大立光今天舉行線上法人說明會，公布第1季營收新台幣101.32億元，年減14%，營業毛利54.06億元，毛利率53.36%，毛利率持續下滑，主要是產品組合較差，加上規模較小。

不過，業外約有23.8億元匯兌利益挹注，推升稅後盈餘來到55.12億元，年增4%，每股盈餘（EPS）41.3元，優於去年同期39.62元，也優於去年第4季的38.37元。

展望後勢，林恩平表示，預期第2季的產能利用率及產品組合預計跟第1季相當。出貨高峰期將落在下半年；目前供應鏈較大的瓶頸來自地域性影響，以至配比不順利；至於虛擬實境（VR），有部份產品在年底會開始出貨，初期量還不大；車用鏡頭則持續出貨，也努力往鏡頭模組方向發展。

有關手機鏡頭升級的趨勢，林恩平指出，今年8P（塑膠鏡片）設計變多，但能不能賣得好還要看市場實際狀況，目前難預估，客戶也不敢抱太大信心；預計出貨高峰會落在下半年。近年來手機鏡頭規格的升級速度相對放緩，大立光仍專注在中高階產品，中低階領域參與的意願不大。

新產能部份，林恩平表示，明年年中會有一個廠房落成，設備也會陸續進駐，有不同客戶會用到新的產能，下半年見到營收貢獻。

專利戰部份，林恩平則指出，會持續加大力道在法律行動上，讓專利網的保護及權利金收益有更好的效益。（編輯：郭無患）1110414