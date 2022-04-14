2月刷卡額月減16% 金管會：前2月年增逾3%動能未減

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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今天公布，今年2月信用卡簽帳額僅新台幣2284億元，月減逾400億元、減幅16%；但前2月簽帳額5004.6億元，仍年增3.63%，金管會指出，整體消費動能並未減弱。

金管會今天公布2月信用卡業務概況，截至今年2月底，國內共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數達5301萬張，月增16萬張，總有效卡數3398萬張，月增1萬張，不過2月簽帳金額僅2284億元，月減437億元。

金管會銀行局副局長林志吉分析，第一個原因是春節採買相關消費大部分落在1月，衝高1月刷卡額，2月不管超市、量販、百貨等實體通路或網路電商消費額皆減少，衰退較多的包括玉山銀行、國泰世華銀行、花旗銀行、台北富邦銀行、台新銀行，相關簽帳額合計減少185億元。

第二個原因是民眾使用信用卡繳納保費金額相比1月衰退，以台北富邦銀行、台新銀行、中國信託銀行、永豐銀行下滑較多，相關簽帳額合計減少115億元。

不過，林志吉強調，雖然2月刷卡額較1月衰退，但前2月簽帳額達5004.6億元，相比去年同期4829.2億元，仍年增3.63%，顯示整體消費動能並未減弱。

金管會今天同步公布2月電支業務概況，截至今年2月底為止，國內共有10家專營電支機構及20家兼營電支機構。

儲值卡總流通卡數達1.49億張，月增89萬張；不過2月消費卡數僅1179萬張，月減24萬張；2月儲值卡消費金額也同步衰退，僅52.2億元，月減6.1億元。

電支帳戶總使用者達1653萬人，月增44萬人；2月代理收付實質交易款項66.8億元，月減7.9億元；2月辦理國內外小額匯兌金額73.3億元，也月減26.9億元。（編輯：楊蘭軒）1110414