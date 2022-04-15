公股銀房貸利率陸續反映升息 地板價1.56%未絕跡

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（中央社記者張璦台北15日電）央行升息1碼（0.25個百分點），公股行庫房貸戶多在4月中旬開始有感，盤點調升幅度大致落在0.25至0.28個百分點；公股銀主管表示，符合自住及優質客戶、精華地段最低仍可以1.56%利率承作。

中央銀行3月17日宣布升息1碼，各大國銀、中華郵政公司陸續跟進調升定存定儲利率；以指數型房貸為例，房貸利率計算為「指標利率＋加碼利率」，升息將牽動房貸的指標利率調升。

盤點公股行庫房貸利率自3月底至4月21日陸續反映，華南銀行調升0.28個百分點，台灣銀行調升0.274個百分點，第一銀行調升0.27個百分點；土地銀行、彰化銀行、合庫銀行、兆豐銀行皆調高0.25個百分點。

台銀表示，台銀房貸指標利率將於4月21日調整為1.09%，調升0.274個百分點；銀行在審核貸款時，會針對個人條件進行評估，優質客戶仍有機會爭取到最低房貸利率1.56%。

一銀主管說明，一銀房貸戶超過99%為季調，央行本次升息後的下一次季調落在今天；一銀房貸適用的放款指標利率是依7家行庫，即一銀、台銀、合庫、土銀、彰銀、華銀及台企銀，1年期非大額定期儲蓄存款固定利率的平均數而定。

經計算，一銀房貸指標利率調升0.27個百分點，今天起適用；不過，調升後，符合自住及優質客戶最低仍可以用1.56%地板價承作。

彰銀主管指出，彰銀房貸利率調升0.25個百分點，同樣今天開始反映；基本上，分行經理可以給出1.6%的利率，若為自用優質客戶且房屋位於精華地段，仍可向4個區營運處爭取1.56%地板價。

合庫銀表示，合庫銀房貸指標利率調高0.25個百分點，今天起適用；房貸利率最低為1.56%起，長期往來良好的客戶等有機會爭取到。

土銀官網顯示，指數型房貸指標利率月調方面，已於4月11日起調升為1.09%，調高0.25個百分點，另外加計0.71至1.41個百分點，目前房貸利率為1.8%至2.5%，利率視借款人相關條件而有所不同。

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兆豐銀指出，因應央行3月宣布升息1碼，兆豐銀配合於3月22日同步調高消金放款指標利率；目前房貸利率為1.61%起，自住優質首購族群仍有機會享有最低1.56%的房貸利率。

此外，據華南銀官網，房貸指標利率4月7日起，從0.8%調高至1.08%，調升0.28個百分點，一段式房貸利率1.64%起機動計算；華銀主管表示，往來良好的客戶，還是有機會通過總行審核，拿到1.56%地板價；台企銀官網則顯示，目前「真優貸」方案房貸利率為1.56%。（編輯：楊凱翔）1110415