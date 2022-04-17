台船：從未替裝備商在公司內設辦公室

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台船公司今天對於媒體報導潛艦裝備與大吊車採購案表示，從未替裝備廠商於公司內設置辦公室，更遑論是潛艦機敏採購作業；籲請媒體應高度自律，潛艦國造事關國家安全且機敏性高，實不宜捕風捉影擅加臆測恣意報導。

媒體報導，台船執行潛艦國造工程，採購潛艦使用特殊馬桶報價與實際價格相差近30倍，且台船還為這家M廠設置專門辦公室，而近期一樁金額高達新台幣25億元大吊車採購案，M廠也介入。

台灣國際造船公司下午發布新聞稿表示，台船無論一般、商船、軍艦等裝備採購業務，從未替裝備廠商於公司內設置辦公室，更遑論潛艦相關機敏採購作業；廠商到台船洽談業務，依規定均於隔離會議室進行討論。

台船指出，潛艦馬桶不同於一般水面艦艇，型式與功能特殊，因商源受限、價格高低難以比較。經考量廠商價格合理性，且規格功能無法滿足需求判定不合格，台船依約解約後啟動自製作業，首座成品在海昌團隊及國內廠商通力合作下，已通過測試驗收，目前正式進入產製作業。

台船強調，針對台船採購潛艦裝備，海軍均會以嚴密的稽核機制確認，並採核實支付方式付款。

至於大吊車採購案，台船說明，相關預算早已奉經濟部核准，民國108年得標廠商因無法履約解約，110年招標作業因各投標廠商建議規格不一須待釐清，後續又因原物料高漲因此暫緩。

台船指出，公司內部目前針對未來造船造艦海工等業務發展，仍進行最適規格討論與招標作業準備中，也未有媒體所言擬提高預算遭拒一事。

台船表示，媒體應高度自律，潛艦國造事關國家安全且機敏性高，實不宜捕風捉影擅加臆測恣意報導，也籲請民眾能支持信任台船公司與潛艦所有團隊的努力堅持。（編輯：蘇志宗）1110417