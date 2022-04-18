電子抗跌、金融航運腿軟 台股盤中挫逾百點失守萬七

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（中央社記者江明晏台北18日電）台股今天開低震盪，一度跌逾158點，下探16845.51點，但電子股跌深反彈，指數跌勢收斂，金融、航運股修正，生技股一支獨秀。

台股15日大跌241.47點後，今天開低震盪，指數一度來到16845.51點，下跌逾158點，隨後在台積電、鴻海、遠傳等電子權值股等拉抬下，跌勢收斂。

至11時左右，台股加權指數來到16918.1點，下跌86.08點，跌幅0.51%，成交值來到1385.87億元。

觀察類股表現，本土疫情居高不下，生技族群一支獨秀，漲幅逾2%，電子股早盤跌深反彈，盤中在平盤震盪，金融股挫逾2.4%、航運跌近2%、鋼鐵跌逾2%。

權值股表現，台積電小跌1元，至561元，跌幅0.18%，聯發科小漲0.6%，IC設計族群今天力守紅盤，矽力-KY大漲逾3%、世芯-KY漲近1%。

受惠上海復工解封，中國封城似有鬆動跡象，台廠供應鏈有望紓解，欣興小漲近1%、合晶、藍天等均力守紅盤。

觀察航運股表現，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海下跌近2%；航空雙雄長榮航、華航均下跌逾3%。金融股如台企銀、玉山金、開發金、兆豐金等跌幅都超過3%。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股上週五休市，週四美股重挫台股應已在上週五反映消化完畢，但今天美期指挫約1%，台股在風雨飄搖之際，信心不足，指數失守萬七關卡後續挫，電子股疲軟但相對抗跌，先前強勢的金融股、航運股、鋼鐵股則面臨下修命運。（編輯：趙蔚蘭）1110418