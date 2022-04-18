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台股多空交戰 面臨萬七攻防戰

2022/4/18 08:02
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（中央社記者江明晏台北18日電）美股上週五休市，台股15日大跌241.47點，收在17004.18點，法人指出，在本土疫情居高不下、中國封控稍見趨緩、美國科技股財報陸續登場等多空訊息下，台股面臨萬七攻防戰。

美股15日休市，台股加權股價指數15日跌241.47點，收在17004.18點，成交值新台幣2681.65億元，加計盤後2742.02億元，守住萬七大關，不過成交值持續低於3000億元。

三大法人外資及陸資15日賣超，投信買超，自營商賣超，合計賣超245.14億元，其中自營商賣超42.87億元，投信買超9.89億元，外資及陸資賣超212.16億元。

觀察一週表現，台股上週下跌280.36點，跌幅約1.62%，其中以電子零組件類指數下跌5.38%最大。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美國聯準會（Fed）持續放出加速升息和擴大縮減資產負債表等鷹派訊息，加上美債殖利率飆高，使得美科技股承壓，台股也拉回修正；另外，中國封控衝擊台廠供應鏈、廠商調整庫存等訊息持續干擾，電子股持續走弱。

不過，中國大動作清零手段有望暫歇，中國媒體報導，上海666家重點企業復工復產白名單曝光，集中資源優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等666家重點企業復工復產；名單中有台積電、日月光、南茂等。

展望本週台股表現，法人指出，台股在本土疫情居高不下、中國封控稍見趨緩、美國科技股財報登場等多空交戰下，將面臨萬七攻防戰，美國科技股財報若能釋出正向展望，可提振近期震盪行情走勢，對台廠相關供應鏈也有支撐。（編輯：張均懋）1110418

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