美期指走跌 台股收跌105點失守16900點關卡

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（中央社記者江明晏台北18日電）美期指走跌，台股今天開低震盪，跌逾158點，最低下探至16845.51點，電子股跌深反彈，金融股與航運股轉弱，終場下跌約百點，收在16898.87點，接連失守「萬七」與16900點大關。

美期指走跌，拖累台股今天開低震盪，加權股價指數今天終場下跌105.31點，收在16898.87點，跌幅0.62%，成交值新台幣2288億元。觀察類股表現，本土疫情居高不下，生技族群一支獨秀，終場漲幅逾2%，電子股早盤跌深反彈，盤中在平盤震盪，終場小跌0.11%，金融股挫逾2%、航運跌2.7%、鋼鐵跌2.59%。

權值股表現漲跌互見，台積電小跌1元，收561元，跌幅0.18%，鴻海收102.5元，小跌0.49%，聯發科小漲0.12%，收833元，IC設計族群今天力守紅盤，矽力-KY大漲5.44%，收2810元、世芯-KY漲逾1.7%，收941元。

觀察類股表現，航運族群陷入整理，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海終場下跌均超過2%；航空雙雄長榮航、華航均下跌約5%。

華南投顧董事長儲祥生表示，美期指挫約1%，台股在風雨飄搖之際，信心不足，指數失守萬七、16900點關卡，盤中電子股有跌深反彈態勢，而先前強勢的金融股、航運股、鋼鐵股也面臨下修命運，主因先前漲多調節，後續仍要看美股何時回穩，才有助於台股重燃信心。（編輯：潘羿菁）1110418