台積電法說會行情失靈 法人：美國科技股拖累

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（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠台積電今天股價下挫新台幣11元，收在562元。法人認為，台積電法人說明會繳出亮眼成績並展望正向，但法說會行情落空，可能是受美國科技股表現不佳影響，預期短期股價將處於打底階段。

新光投信董事長劉坤錫表示，觀察台積電14日法說會釋出的內容，雖然並未令法人覺得驚豔，不過還算是四平八穩，在獲利的角度上，比市場預期好。

台積電第1季毛利率55.6%，超越原訂53%至55%的區間目標，也比市場預期高出1個百分點水準；台積電預估第2季毛利率將達56%至58%，也高於市場預期的55%。法人紛紛調高台積電今年獲利預估，預期台積電今年每股純益將超過32元水準。

台積電今天股價不漲反跌，開盤即跳空下殺至562元，盤中最低達561元，雖在搶短買盤湧入，股價一度攀升至566元，跌幅收斂，但終場仍收在562元，下跌11元，市值縮水2852億元，滑落至14.57兆元。劉坤錫說，台積電股價表現與法說會內容不太一致。

分析師王兆立表示，美國科技股那斯達克指數下挫292.51點，跌幅2.14%；費城半導體指數下跌91.09點，跌幅2.92%。台積電美國存託憑證（ADR）開高震盪走低，收在98.36美元，下跌3.14美元，跌幅3.09%，是影響市場信心、台積電今天股價面臨較大壓力的主因。

王兆立說，台積電營運展望不錯，非但沒有下修展望，全年美元營收成長還有機會達到展望的高標或超越高標。觀察部分外資調升台積電今年營運展望，卻同步調降台積電目標價及本益比。

據統計，外資今天賣超台積電1萬4217張，排名外資今天賣超第3名，僅次於長榮航的2萬2695張及聯電的2萬9829張。

不過，台積電盤中零股交易卻隨著股價走跌而明顯升溫，今天成交股數達308萬6570股，較14日激增4.39倍；成交金額達17.4億元，增加4.28倍。

劉坤錫研判，美國公債殖利率攀升是影響美國科技股、台積電ADR及台積電股價近期走勢震盪的關鍵因素；若後續美國公債殖利率不再進一步攀高，台積電股價有機會逐步打底，是重要觀察指標。（編輯：張良知）1110415