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外資提款晶圓雙雄 今年以來賣超台股逾6千億

2022/4/15 18:57
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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天下跌241.47點，收在全場最低17004.18點，守住萬七大關，外資及陸資賣超新台幣212.16億元，晶圓雙雄聯電、台積電成主要提款對象；今年累計外資賣超台股逾6000億元。

美國科技股收黑，導致台積電法人說明會行情落空，電子族群回檔，台股今天以快篩、風電類股表現較亮眼，終場加權指數收在17004.18點，下跌241.47點，跌幅1.4%，加計盤後成交值來到新台幣2689.13億元。

籌碼面來看，自營商今天賣超42.87億元，投信買超9.89億元，外資及陸資賣超212.16億元，三大法人合計賣超245.14億元。

觀察外資賣超排行榜，聯電賣超2.98萬張最多，長榮航賣超2.26萬張排第2名，台積電賣超1.42萬張位居第3名。第4至10名依序為元大台灣50、仁寶、國泰台灣5G＋、友達、中信關鍵半導體、宏碁、華航。

外資買超族群以鋼鐵股、線纜與不鏽鋼廠、偏光板廠為主，前5名包括大成鋼、元大台灣50反1、華新、誠美材、兆豐金。

投信買超前3名集中在鋼鐵股，依序為大成鋼7339張、世紀鋼4917張、新光鋼4706張。（編輯：楊凱翔）1110415

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