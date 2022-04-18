中科打造醫材產業聚落 再挹注6案助廠商創新升級
2022/4/18 16:08（4/18 16:21 更新）
因應COVID-19疫情，醫療器材成為重點扶植產業，中部科學園區管理局18日宣布，將投入經費核定再補助6件產學研醫合作案，盼加速商品化，打造醫材新聚落。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月18日
（中央社記者郝雪卿台中18日電）因應COVID-19疫情，中科管理局今天表示，醫療器材成為重點扶植產業，今年投入經費再核定補助6件產學研醫合作案，整合引導產學投入醫療器材開發，打造醫材新聚落。
中科管理局發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，醫療器材成為國家重點扶植產業，為促進中部地區醫療器材產業發展，中科管理局今年持續投入新台幣2178萬元，利用中部精密機械及光學產業聚落優勢，整合及引導產學研醫投入醫療器材開發，加速生醫產品商品化。
中科管理局長許茂新表示，今年共核定補助6件產學研醫合作案，包括微創手術醫材與精準健康體外診斷2大領域，投入超音波刀、數位玻片螢光掃描儀、手術導航系統、AR（擴增實境）輔助植牙系統、體外細胞分檢、核酸純化精準醫療產品等。
許茂新指出，廠商從精進組件、強化核心技術應用到醫材產品開發製造，需仰賴產、學、研、醫的整合力量，中科自民國108年推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，透過產品暨系統開發補助、輔導與技術媒合，迄今核定補助計畫共31案。
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許茂新說，31案分別為系統化與模組化產品及技術補助21案、產品拓銷補助10案，提供約1億429萬元協助廠商投入智慧輔具、微創手術醫材、體外精準診斷與醫療耗材等產品研發製造與產業行銷推廣。
許茂新指出，今年核定計畫在微創手術領域，主要聚焦於微創手術導航系統的開發，包括頸椎手術導航技術開發，與結合AR輔助微創植牙系統，協助醫師提升手術精準度、縮小病患傷口與減少手術時間，大幅降低手術風險。（編輯：戴光育）1110418
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