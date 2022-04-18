智慧顯示展4月底登場 面板雙虎秀次世代面板技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北18日電）智慧顯示展（Touch Taiwan）4月下旬舉行，面板雙虎友達、群創力推次世代顯示面板技術，群創鎖定4大高階技術，友達打造擬真智慧攝影棚及球型飛行模擬艙。

Touch Taiwan 2022將於4月27日至29日在南港展覽館1館4樓展出，主打the Future，涵蓋智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料及淨零碳排等6大主題。

群創光電透過新聞稿指出，此次參展鎖定4大高階技術，包括高對比LED、多人用裸眼N3D、極光純黑LCD、miniLED。

群創將展示全系列高對比LED顯示技術應用，包括無邊框「極致遊戲機顯示器」，採用新一代超高對比，具備高色域、低功耗、低藍光護眼、超薄型化設計等優異特性，打造絕佳遊戲體驗。

另外，16吋窄邊框165Ｈz miniLED電競筆電，以氧化銦鎵鋅（IGZO）面板搭配超高對比LED高分區數背光調控技術，使遊戲景深、色彩及暗黑畫面更加清晰、鮮豔與深邃，讓敵蹤無以遁形，盡情享受疾速流暢的遊戲快感。

從miniLED入微發光二極體（MicroLED）次世代顯示面板、電競面板則是群創、友達展出共同的焦點。

友達透過新聞稿說明，將展出下世代顯示技術MicroLED、AmLED電競與車載應用，以及循環經濟節能減碳成果與醫療育樂場域解決方案，展現以顯示技術為核心，結合物聯網（AIoT），延伸創新場域應用，建構產業生態圈。

同時也將技術整合力應用至高規格商務用筆電與手持裝置，分別結合液晶顯示器（LCD）模組整合鏡頭技術與極省電高彩膽固醇液晶技術，升級後疫時代混合辦公商務體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

友達特別打造極致擬真智慧攝影棚與球型飛行模擬艙，擬真智慧攝影棚能取代影視產業慣用的綠幕，大幅減少影片後製時間及道具成本，亦能讓演員在智慧攝影棚內體驗身歷其境、沉浸式的表演。

友達也利用先進LED技術，以極小間距搭配球形拼接，結合影像處理技術，打造球型模擬艙，搭配生態圈夥伴智崴科技精密6軸動態座椅，結合極致擬真模擬畫面與體感動態座椅，提供沉浸式遊戲體驗，可運用於遊樂產業賽車模擬設施，亦可應用於陸海空駕駛、飛行員、救護車駕駛等特殊訓練。（編輯：黃國倫）1110418