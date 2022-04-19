化肥價格飆漲 DAX全球農金指數今年來飆漲近2成

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）俄烏戰爭延燒、國際物流吃緊，加上時值北半球春耕季節，肥料需求正高，多重因素下，推升氮、磷、鉀等化肥報價，化肥生產商股價隨之大漲，帶動DAX全球農金指數於4月14日，創下歷史新高，今年以來飆漲19.5%。

施羅德投資集團表示，俄羅斯不僅是小麥生產大國，而且是生產氮肥、磷酸鹽及鉀肥等化肥產品的資源大國，導致問題進一步擴大。特別是鉀肥市場高度集中。僅加拿大、白俄羅斯及俄羅斯3個國家就占全部鉀肥出口的80%，其中白俄羅斯及俄羅斯兩國的市場占比共達40%。

施羅德投資集團指出，西方國家對俄羅斯及白俄羅斯實施的制裁將擾亂這些商品的貿易，對世界各國的農作物產量造成連鎖反應。

元大全球農業商機基金研究團隊表示，在俄烏開戰前，化肥價格即受到天然氣價格大漲而走高，因為天然氣占化肥8成的生產成本。在戰事發生後，受到俄羅斯和烏克蘭接連宣布禁止出口化肥，促使化肥價格在3月進一步出現飆升走勢。

元大全球農業商機基金研究團隊分析，觀察美國聯準會（Fed）所編撰的綜合肥料生產者指數，截至3月31日止來到272.32，已相當接近2008年10月311.6的歷史高點。氮、磷、鉀是促進農作物生長的3大營養要素，化肥供應對各國農業生產至關重要。根據肥料研究院（The Fertilizer Institute）資料，俄羅斯是全球主要肥料生產國，每年生產的化肥占全球總產量13%。

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其中，受到影響最大的是鉀肥，根據美國地質調查所（USGS）的數據，在2021年，俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥產量在全球分排第2和第3位，分別占19.5%和17.4%，使得兩國合計在全球鉀肥出口市場的份額超過4成，如果歐美持續制裁俄羅斯和白俄羅斯，全球鉀肥供應將面臨巨大缺口。

元大全球農業商機基金研究團隊表示，據彭博資訊，DAX全球農金指數今年以來漲升近2成，主要就受益到鉀肥等肥料生產商的漲勢，例如鉀肥生產商Intrepid、 Mosaic和Nutrien，今年的漲幅就分別高達162%、94%和49%，不受全球股市今年以來走勢震盪的影響。（編輯：趙蔚蘭）1110419