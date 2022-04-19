股東會紀念品涉抄襲？ 中鋼：已取得新型專利證書

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中鋼股東會紀念品18日出爐，2022年送出「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，組合包含湯匙及叉子，「開、轉、扣」設計可避免以手直接碰觸食器表面，清洗擦拭也很方便。（中鋼提供）

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（中央社記者賴言曦台北19日電）中鋼昨天公布股東會紀念品為「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，但被設計品牌暗指「整碗端掉」產品設計。中鋼今天回應，股東會紀念品已於今年2月取得新型專利證書。

設計品牌「源源鋼藝」昨天在臉書（Facebook）發文，指去年「某上市上櫃公司」與源源鋼藝有幾次討論，希望和品牌商品「口卡餐具」合作，並詢問貼牌、聯名合作可能性，及專利授權、專利號等。

源源鋼藝稱，「婉拒破億訂單，就是不要被貼牌」，並指「最後這間公司選擇採用幾乎整碗端掉我們的方式，不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，我們花上大量時間去完成的作品，基本上都完完全全跟我們相似」。

中鋼今天回應，今年的股東會紀念品決定採純鈦製環保餐具，希望傳達推廣環保的重要理念，並委由長期合作的鈦材民生產品廠商「鑫科公司」負責承製。

中鋼指出，鑫科公司在市場上找尋數家廠商洽談合作事宜，在技術需求、設計理念與合作模式等方面進行商談，但因中鋼要求鈦製湯叉，製造廠商須具備沖壓處理鈦金屬的設備與能力，經多方評估後，最終委由其中一家國內廠商製作。

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中鋼表示，湯叉件採吊板及吊套設計組，轉扣匙面不碰手、餐具置放時不接觸桌面，是鑫科公司特別設計。相關產品設計於專利引用上，也經鑫科公司提供專利師事務所提出專利分析報告，並出具無侵害其他專利報告書，且股東會紀念品已於今年2月取得新型專利證書。

中鋼表示，中鋼理解各新創團隊對於維護自身品牌的重視與保護，中鋼也會再檢視此次紀念品製作流程需要加強或改進之處，以兼顧廣大股東及社會大眾對於中鋼的期許。（編輯：林淑媛）1110419