金管會證實3國銀中國踩雷 授信高達6500萬美元

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北19日電）金管會今天證實，有3家國銀先前對中國補教機構瑞思英語授信高達6500萬美元，但瑞思英語去年8月發生違約，聯貸銀行團隨後展開債務協商和訴訟等債權保全措施，並在去年12月和瑞思英語達成和解。

市場傳出，去年中國重拳整肅補教業，使當地知名補教機構瑞思英語營運出現困難，中信銀在當地授信踩雷，損失恐高達5000萬美元以上。

中信銀表示，瑞思英語違約案是2021年由中信銀擔任主辦暨管理行的聯貸業務，由於經營條件變化快速，影響客戶營運情況。中信銀去年底與客戶完成和解，並在去年底沖銷已提列的備抵呆帳，目前與客戶無債權債務關係。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會證實有3家國銀先前對瑞思英語有授信，聯貸案金額達6500萬美元，並未有動產或不動產擔保，僅有保證人；另有一筆循環動用額度1500萬美元，不過並未動用。

林志吉指出，瑞思英語去年8月間發生違約，後續聯貸案主辦行和管理行陸續展開債務協商程序，去年11月間決定發出加速到期通知及執行通知，並向金管會通報重大偶發事件。

林志吉說，參貸銀行陸續增提備抵呆帳、打銷備抵呆帳並採取抵銷借款人存款、啟動相關訴訟程序等債權保全措施，並在去年12月和瑞思英語達成和解，目前聯貸銀行團和瑞思英語已沒有債權債務關係。

不過，林志吉也說，和解不代表全數還款，這筆聯貸案參貸行雖然非全額損失，但仍有損失；至於損失金額是否逾5000萬美元，林志吉僅表示，沒有那麼多。

經金管會調查，本國銀行和瑞思英語往來僅此筆聯貸案，沒有其他自貸案。參與此聯貸案的3家國銀在中國都有分支機構。（編輯：林淑媛）1110419