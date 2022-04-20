產險聯盟區塊鏈獲准試辦 車險理賠可望更有效率

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（中央社記者謝方娪台北20日電）產險公會攜手14家產險業者，推出「產險聯盟區塊鏈」，獲金管會核准於5月1日起試辦。產險公會指出，首波應用鎖定汽機車強制險和任意險，預計聯盟區塊鏈有助產險業者資訊共享，加速理賠效率。

產險公會今天宣布攜手國內14家產險業者，推動全台首個聚焦產險的創新區塊鏈資訊共享平台，將區塊鏈應用延伸至產險實務作業，已獲金管會保險局核准於5月1日起試辦。

產險公會指出，產險聯盟區塊鏈首波應用鎖定汽機車強制險與任意險，將採一站式鏈上完成案件審核、給付及追償，可望大幅降低理賠作業時間。

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產險聯盟區塊鏈借助國泰金數位數據暨科技發展中心的技術開發，運用區塊鏈即時、可信任、資料不可竄改與匿名等特性，聯盟成員能在鏈上安全無虞傳遞數位資料，加速資訊共享與保險服務數位化。

14家參與聯盟區塊鏈的業者分別為臺產、兆豐產、富邦產、和泰產、泰安產、明台產、南山產、第一產、旺旺產、國泰產、新光產、華南產、新安產、中信產。（編輯：楊蘭軒）1110420