聯發科：創新是成長核心 年研發經費超過蓋一座101

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（中央社記者張建中新竹20日電）聯發科執行副總經理暨技術長周漁君今天表示，不斷創新是聯發科成長茁壯的核心，聯發科1年投入研發經費超過台北101的建築費用。

科睿唯安（Clarivate）今天頒發2022全球百大創新機構獎給台灣9家機構，包括鴻海、工研院、聯發科、廣達、台積電、友達、台達電、緯創資通和瑞昱。

周漁君說，聯發科成立超過25年，隨著世界科技、產業趨勢轉變，聯發科不斷投入新的產品領域，同時持續成長茁壯；能夠成長茁壯最根本的核心就是不斷創新。

他指出，聯發科研發預算一直占營收高比例，1年研發經費超過台北101建築費用（約新台幣558億元）。聯發科今年1月曾表示，2021年研發支出突破1000億元，預期今年將再增加10%至20%。

聯發科在智慧型手機、Android平板電腦、Arm基礎的Chromebook、電視、智慧顯示產業領域都是世界第一，周漁君說，聯發科會持續投入元宇宙及車用電子，目標是利用研發創新改善及豐富人類的生活。

網通晶片廠瑞昱董事長邱順建說，瑞昱創新投入、技術創新及促進產業進步受到肯定，首度得獎。他表示，瑞昱從創立以來，就致力研發創新、技術突破，為了強化市場競爭力，專利財產布局能量，不斷投入更大研發資源。

邱順建表示，創新是企業永續經營的王道，同時也是產業發展、人類生活進化的原動力，瑞昱研發經費占營收比例也是業界前段班。為讓員工持續不斷創新，瑞昱還將專利布局定為管理績效指標。

工研院連續5年、第6度得獎，院長劉文雄說，智慧財產權是台灣產業的競爭關鍵，工研院從兩大面向協助台灣產業取得國際市場競爭優勢。

他指出，首先，工研院與產、學、研合作，共組智財銀行，建置包括5G、電動車和淨零碳排相關專利池，打造形成國內產業的專利資源庫，並結合國內智權專家和AI分析系統，成為國內廠商打贏國際盃的最佳支持團隊。

第二，鏈結資本市場與科技市場，攜手中小企業信用保證基金及26家銀行，擴大推動無形資產評價與融資，以協助企業同時解決技術與資金問題。（編輯：楊蘭軒）1110420