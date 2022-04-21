美股漲跌互見 法人：台股見底短線有表現機會

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（中央社記者潘智義台北21日電）美股主要指數漲跌互見，道瓊工業指數上揚，那斯達克指數下跌，法人認為，台股底部確立，短線仍有表現機會。

美國串流影音巨擘Netflix報告訂戶流失後股價重挫，動搖了投資人對其他高成長企業的信心，擔心它們在後疫情時代恐有類似表現情況，美股那指下挫逾1.2%。

道瓊工業指數上揚249.59點或0.71%，以35160.79點作收；標準普爾指數下跌2.76點或0.06%，收在4459.45點；科技股那斯達克指數下挫166.59點或1.22%，收13453.07點；費城半導體指數挫跌11.03點或0.35%，收3142.20點。

台股20日收在17148.88點，上漲155.48點、漲幅0.91%、、成交值新台幣2931.86億元，加計盤後交易約2968.13億元，連2天收紅，突破10日線反壓17109點。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股底部應已確定，觀察2月至3月前半月走勢，先反映聯準會升息帶給金融股利多，再來是俄烏戰事帶動原物料上漲，包括鋼鐵、化工、塑化上游都漲，此次測萬七底部之後，電子股也有機會參與輪動，中國封城斷鏈影響應只是短暫。

黃文清認為，若電子股行情走得快，指數有機會再挑戰萬八，投資人宜在低檔分散布局，受惠升息的金融股，俄烏戰事帶動的原物料漲價股財報不錯，加上跌深的電子股都有表現機會，如第3代半導體、電動車相關族群、半導體設備材料股都可考慮。

產業動態方面，記憶體製造廠華邦電20日宣布，將持續擴增DDR3動態隨機存取記憶體（DRAM）產品產能，預計2024年DDR3占DRAM營收比重將提升至50%。

金仁寶集團旗下泰金寶-DR公布致股東報告書指出，整體經濟仍受全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散及財政縮減政策影響，按原定計畫持續進行建廠作業，以達成客戶新產品導入的時程規劃要求；全球原料短缺議題仍將影響今年整體營運，將與客戶密切關注後續動向。

鴻海公布董事被提名人名單，其中，鴻海創辦人郭台銘續獲提名候選董事，劉憶如也續獲提名，但現任董事李傑、呂芳銘、盧松青未獲提名；此次獨立董事候選名單則增加至5席。（編輯：趙蔚蘭）1110421