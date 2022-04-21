乾杯去年每股賺3.83元 擬配息2.3元

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展望後市，乾杯餐飲集團表示，兩岸雖仍受COVID-19疫情影響動盪，但台灣在疫苗覆蓋率提升及政府穩健開放的政策下，集團看好餐飲市場中長期發展。（乾杯提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月21日

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（中央社記者江明晏台北21日電）興櫃餐飲股乾杯公布去年財報，雖有COVID-19疫情干擾，但受惠下半年展店效應，全年合併營收30.79億元，年增9.63%；稅後淨利7125萬，每股純益（EPS）3.83元，董事會決議每股將配發現金股利2.3元。

2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣近3個月的三級警戒「餐飲禁內用」政策，重擊乾杯台灣事業營收，加上疫情時期外送服務需求比例大增，商品單價較低、外送平台抽成高，以及海內外大舉展店初期費用較高，影響獲利表現，稅後淨利7125萬元，每股純益3.83元，低於2020年的5.35元。

乾杯說明，受惠於集團15間新展店效益發酵，2021年全年合併營收30.79億元，年增9.63%，並寫下新高紀錄；台灣事業上半年因疫情而暫緩展店計畫，下半年內需市場逐步復甦，集團衝刺腳步陸續開幕6間分店，趕搶年末節慶商機，彌補營收缺口。

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針對中國大陸事業，乾杯指出，2021全年展店計畫未因疫情停擺，展店效益持續增溫、穩定挹注營收，並以外賣服務、電商零售等管道齊力爭取業績，使下半年、全年營收雙創新高。

展望後市，乾杯說，兩岸仍受疫情影響動盪，但台灣在疫苗覆蓋率提升及政府穩健開放政策下，集團看好餐飲市場中長期發展，2022年持續布局擴張事業版圖；首季海內外已達成6間新店開幕，同時持續提供外送服務，強化「乾杯超市」電商平台銷售品項，並增加銷售管道搶攻零售市場。（編輯：楊蘭軒）1110421