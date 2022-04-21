台股成交值縮水 券商前3月獲利年減58%

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（中央社記者潘智義台北21日電）台灣證券交易所今天公布，全體證券商3月稅後淨利新台幣53.58億元，較2月成長7.53%。台股1至3月成交值較去年同期減少，全體證券商前3月稅後淨利112.69億元，年減58.03%。

證交所新聞稿指出，3月大盤總成交值約7.512兆元，較2月增加62.14%，使證券商經紀手續費收入達67.89億元，較2月大增53.46%；3月自營出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務呈現淨損失3.41億元，且較2月衰退125.58%。

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另外，3月承銷證券評價損失較多，使證券商承銷業務淨利僅2.66億元，較2月衰退4.31億元，約61.84%。

證交所統計，今年1至3月證券商經紀手續費收入167.67億元，因大盤總成交值衰退而較去年同期減少11.46%；另今年截至3月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使證券商自營業務呈現淨損失20.50億元，且較去年同期衰退112.23億元，衰退幅度約122.35%；承銷業務淨利也較去年同期衰退8.03億元。（編輯：楊凱翔）1110421