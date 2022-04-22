台船交付海巡署4000噸級新竹艦 可作醫療救護船

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台船公司為海洋委員會海巡署艦隊分署建造的4000噸級巡防艦「新竹艦」今天交艦，艦艇配備專業醫療設備，可用作醫療救護船，並可供空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業。

台船發布新聞稿表示，台船公司高雄廠今天舉行交艦典禮，由海委會主任委員李仲威及台船公司董事長鄭文隆共同主持。

台船表示，「新竹艦」為海委會海巡署推動的籌建海巡艦艇發展計畫委託建造的4艘4000噸級巡防艦中的第2艘，並依「海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則」得名，後續將配置在「北部地區機動海巡隊」。

台船說明，新竹艦滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力1萬浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可為海巡單位在海上執行任務時倚賴的重要配備。

台船也提到，新竹艦同時配備規格相當於野戰醫院等級的專業醫療設備，全艦也可做為醫療救護船，執行人道救援任務，且甲板上有直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業。

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台船表示，這系列船艦得主要裝備，除主推進系統外，還有前後輔助側推進器及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性、減少航行時船體橫搖；另船艦舷側漆有TAIWAN字樣，可提高艦艇辨識度，並代表中華民國台灣守護藍色國土。

台船提到，配合政府國艦國造政策，除「嘉義級」巡防艦4艘統包案外，還有基隆廠區建造中的100噸級巡防救難艇15艘，及1000噸級巡防艦6艘。其中，1000噸級巡防艦輪控系統更是由台船自行研製安裝並取得財團法人中國驗船中心（CR）型式認可。（編輯：黃國倫）1110422