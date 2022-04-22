中再保去年獲利逾20億元 每股擬發現金股利1.8元

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（中央社記者賴言曦台北22日電）中再保2021年營收為新台幣204.4億元，稅後淨利20.65億元，每股盈餘（EPS）3.5元，董事會決議擬每股配發現金股利1.8元。

中央再保險公司今天舉辦線上法人說明會時指出，據產險公會統計，截至2021年12月，國內產險市場整體簽單保費年增10.3%，主要由其他財產險、車險帶動保費成長，健康險、責任險及火險等也是市場成長的主要動能。

國內壽險市場方面，中再保表示，考量未來國際會計準則IFRS17及保險資本標準（Insurance Capital Standard, ICS）實施，預期未來保障型商品市場有較大空間。

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展望後續發展策略，中再保指出，面對未來氣候變遷等潛在風險時，會透過自身風險管理、曝險控管、保險定價反映相關成本等方面著手，以滿足收入及理賠平衡的原則。

至於近期火熱的防疫險話題，中再保表示，因國內防疫情況相對穩健，無法用國外案例類比，且防疫險議題仍在發酵中，以現有資訊評估防疫保單最終可能理賠情況「言之過早」；對於防疫險再保市場的規模及情況，中再保則不願透露相關內容。（編輯：張良知）1110422