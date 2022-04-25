瞄準遠距商機 是方網路電話攜手微軟Teams

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（中央社記者江明晏台北25日電）疫情干擾未見趨緩，居家或混合彈性辦公，以及開放無固定座位式的辦公室設計，成為企業新常態，是方今天宣布，微軟Teams整合070網路電話服務，打造行動辦公室，瞄準線上會議需求。

疫情期間，是方表示，070網路電話需求顯著成長，微軟也觀察到各大企業針對通訊的品質與附加功能需求日益加深。因此，微軟決定在Teams既有的基礎上，再整合是方070網路電話的通訊功能。

是方指出，如此一來，微軟Teams企業用戶可同時擁有網路協作、會議工具及語音通訊等服務，具備行動辦公室的即戰力。

是方電訊規劃處副總經理江文漢表示，無論是疫期或數位轉型所需，企業很難再以原有的固定模式運行，隨時隨地都能辦公與溝通協調已是營運基本需求。事實上，企業經營者的思維也在改變，避免大舉的資本支出之外，更要精選具成本效益的好工具，微軟和是方的合作不僅滿足其需求，更有助於提升企業競爭力。

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台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理朱以方指出，無論是因應疫情的居家或者混合彈性辦公，抑或是開放無固定座位式的辦公室設計已成企業新常態，員工將不再受限於桌面電話，只要有手機、平板或筆電，隨時隨地都可以使用Microsoft Teams溝通與協作，並透過是方070網路電話擴增對外聯絡功能，在大幅降低電話費用的同時，還能整合上下游供應鏈、合作夥伴及客戶在協同合作圈裡。

此外，是方電訊也致力打造一站式雲端應用服務平台，並積極與國際知名雲端大廠合作，讓企業客戶營運突破區域與系統的限制，以數位轉型提升營運效率以及國際競爭力。（編輯：張均懋）1110425