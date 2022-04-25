晶片設計管制實驗室培育高階人才 推動前瞻研究

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（中央社記者蘇思云台北25日電）國研院攜手台大建立「國研院台灣半導體研究中心晶片設計管制實驗室」，目前使用台積電16奈米製程，希望讓學研團隊進行前瞻的晶片設計研究，助攻高階製程晶片設計人才培育。

科技部轄下國研院台灣半導體研究中心設立晶片管制實驗室，先前已陸續在新竹、台南設立實驗室。「國研院台灣半導體研究中心晶片設計管制實驗室」由國研院半導體研究中心與國家高速網路與計算中心投入資源，跟台大電機資訊學院與電子所合作，建置40坪20組座位以上的高效高資安前瞻晶片設計環境，今天在台大學新館舉行啟用典禮。

台大重點科技研究學院院長闕志達表示，晶片設計管制實驗室用的製程是最前瞻的製程，配合的晶圓廠商台積電對相關機密資料很謹慎，因此必須讓學生在資安嚴格、資料不會外洩的環境下做晶片設計。

闕志達表示，大台北地區研究生為了設計最前瞻的晶片都要特別跑到新竹實驗室，未來可以減少學研團隊的舟車勞頓，也能讓學生在學就能接觸高階製程，培養晶片設計實作能力，幫助台灣半導體產業整體發展。

國研院代理副院長、台灣半導體研究中心主任葉文冠表示，台積電已經往3奈米製程走，業界目前提供的是16奈米，晶片管制實驗室也期望未來可以跟台積電洽談10、7、5奈米等先進製程在這邊落地。

葉文冠指出，台灣半導體晶圓製造業在全球市占約77%，台灣IC設計業占全球比重約2成，如果可以提高IC設計的全球比重，能讓半導體IC製造有更多的客戶與更大的市場，對產業而言也是良性循環。

葉文冠說，位於台大的晶片設計管制實驗室歷時半年多成立，投入在伺服器、資安設備成本約至少新台幣2000萬以上。國網中心也提供高速網路與運算資源，不僅符合高資安規格，也提升整體運算速度3成以上，可以縮短學研團隊晶片設計時程。

國研院台灣半導體研究中心副主任莊英宗說明，台灣一年培育IC設計人才約1200到1300人，高階製程部分約60到80人，預估今年高階部分人才培育可增加6成，希望明後年成長2到3倍。晶片管制實驗室只要是北區學研團隊都可以來申請使用，主要以教授為單位來事先申請，進入實驗室時相關手機等3C產品都不能攜帶。（編輯：郭無患）1110425