聯發科手機晶片持續成長 全年營收拚成長20%

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（中央社記者張建中新竹27日電）手機晶片廠聯發科技看好第2季營收可望持續攀高，將達新台幣1470億元至1570億元，季增3%至10%，續創歷史新高紀錄，全年營收將成長20%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，執行長蔡力行表示，第2季包括手機、智慧裝置及電源管理晶片業績可望同步較第1季成長；其中，又以手機成長率最高。

蔡力行說，除受惠旗艦及高階的天璣9000、8100及8000晶片放量，4G需求穩健，WiFi業務也將有不錯表現。整體第2季營收將約1470億元至1570億元，將季增3%至10%，毛利率目標區間介於47.5%至50.5%。

蔡力行預期，2022年全球智慧手機出貨量將約13.5億支，估與去年持平，比首季預估值增加1%至3%；全球5G智慧手機滲透率將攀高至50%，約6.6億至6.8億支，略低於首季預估的7億支，仍較去年成長30%。

聯發科今年在中國大陸以外地區的5G手機晶片出貨量可望倍增。蔡力行表示，隨著5G及4G手機晶片市占率提升，今年手機晶片營收可望持續成長。

蔡力行說，今年智慧裝置平台業績也可望強勁成長，電源管理晶片維持強勁。聯發科將朝今年營收成長20%的目標邁進，毛利率48%至50%，3年營收年複合成長率達15%。（編輯：張良知）1110427