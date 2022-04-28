調查：疫情加溫推動影音串流需求 市場有成長空間

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）本土COVID-19疫情升溫，影音串流跟著水漲船高。資策會MIC調查顯示，76%網友曾觀看影音串流，YouTube、Netflix、LINE TV位居前3大平台；然而消費者平均訂閱數量不到2個平台，市場仍有成長空間。

資策會產業情報研究所（MIC）今天公布2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為調查結果，顯示高達76%網友有觀看影音串流的習慣，前5大受歡迎平台依序是YouTube（68%）、Netflix（38%）、LINE TV（21%）、愛奇藝台灣站（19%）與巴哈姆特動畫瘋（10%）。

調查顯示，曾觀看的消費者中有54%已付費訂閱，其中13%是去年加入的首訂族，另有14%在去年增加訂閱數量。

MIC資深產業分析師王琬昀指出，疫情以及消費者對影音串流的觀念轉變，是去年台灣訂閱數成長的兩大要素，未來受到疫情演變與通膨等外在經濟因素影響，訂閱數是否下降值得觀察，不過整體而言，台灣消費者平均訂閱數量不到2個，市場仍有成長空間。

觀察付費行為，MIC調查顯示，台灣影音串流訂閱者平均月付新台幣242元，其中56%月付100元至300元，另有23%月付300元至500元。

觀察年齡層，調查顯示，26歲至30歲族群的付費訂閱比例最高（65%），其次是56歲至60歲族群（62%）；其中51歲至55歲訂閱者月付300元以上比例最高（46%），月付500元以上比例第2、第3高的族群依序是21歲至25歲（11%）與31~35歲（10%）族群。

MIC表示，已有4成以上訂閱者訂閱1個以上平台，顯示同時訂閱多平台逐漸成為趨勢，28%付費訂閱者同時訂閱2個平台、13%同時訂閱3個平台。

王琬昀表示，隨著Disney+加入戰局，勢必瓜分部分既有平台用戶時間，不過整體而言，Disney+部分目標訂閱者是親子族群，有利整體訂閱市場持續擴大。

MIC調查期間為去年第4季，有效樣本1068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%。（編輯：郭無患）1110428