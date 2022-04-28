外溢保單首季新契約保費年增逾2倍 國壽奪冠

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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會統計，今年首季外溢保單新契約件數達21.9萬件，年增85%，初年度保費收入達新台幣32.46億元，年增2.42倍，其中初年度保費收入由國壽奪冠，新壽擠入排行榜前3名為新亮點。

金管會今天公布壽險業首季外溢保單銷售概況，目前共有9家壽險公司販售105張外溢保單，今年首季外溢保單新契約件數達21萬9101件，年增85%，初年度保費收入32億4676萬元，相比去年同期更大增2.42倍。

從初年度保費收入觀察，外溢保單首季依然由國壽穩居龍頭，南山人壽居次，新壽則擠下富邦人壽，奪下外溢保單排行榜第3名寶座。

依性質區分，若扣除混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單共3大類型。

無論從新契約件數或初年度保費收入來看，今年首季最受歡迎的都是健走型保單，新契約件數達5.1萬件、初年度保費收入達17.67億元，其次為健檢型保單，新契約件數為4.5萬件、初年度保費收入6.97億元，提供其他非現金方式給付促進健康的保單有1570件、初年度保費收入2.43億元。

金管會今天也公布實物給付型保單銷售概況，目前共有6家壽險公司銷售34張實物給付型保單，今年首季新契約件數為4萬3982件，年增13.07倍之多，初年度保費收入6億9738萬元，年增31.93倍，主因提供醫療服務給付的保單買氣大增所致。

從初年度保費收入觀察，實物給付型保單銷售前3名壽險公司依序為國壽、台壽、全球人壽。

實物給付型保單主要分為提供殯葬服務、醫療服務和健康管理服務3種類型，值得注意的是，目前有2家壽險公司有販售健康管理服務保單，但首季一張保單都沒有賣出，買氣相當慘澹。（編輯：楊凱翔）1110428