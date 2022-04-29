環團與國產署簽約 認養國有邊際土地1490餘公頃

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（中央社記者謝方娪、張璦台北29日電）財政部國有財產署今天和環保團體簽約8案，由國產署經管的新竹、嘉義、台南地區1490餘公頃的國有邊際土地將交由環保團體認養，執行環境整理維護及生態復育。

財政部統計，國有非公用土地面積高達近22萬公頃，多屬都會邊陲地區不可開發利用的邊際土地，為將國有邊際土地媒合民間環境保育團體認養，提升專業管理效能並保護棲地，國產署2019年起建立環境保護認養機制。

國產署表示，在推動認養機制以來，已和高雄市野鳥學會、台灣黑面琵鷺保育學會和台灣石虎保育協會簽訂認養契約3案，認養面積453公頃，這次再簽約8案、認養面積高達1490餘公頃。

這次包括中華民國荒野保護協會認養新竹田寮山區國有土地約8公頃、高雄市野鳥學會認養嘉義布袋鹽田國有土地約252公頃，台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣濕地保護聯盟、中華民國荒野保護協會6個環保團體則以聯盟形式分別認養台南將軍和七股鹽灘國有土地約1230公頃。

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國產署表示，案件經國產署組成審議小組召開審查會議，經由實地勘查，提供各環保團體認養計畫書的審議意見，並由環保團體出具修正計畫書後予以審查通過，未來由各環保團體依計畫書執行整理維護環境、辦理復育生態相關事宜並協助巡查認養的國有土地。

國產署指出，期許各環保團體結合在地力量，保護當地動植物生態環境及推廣民眾參與，國產署也會持續主動篩選適宜國有土地，媒合更多環保團體申請認養，公私協力為環境生態保育付出心力。（編輯：蘇志宗）1110429