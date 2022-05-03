產險481億特別準備金3條件可動用 水災地震曾適用

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（中央社記者謝方娪台北3日電）產險業提存新台幣481億元特別準備金，將成防疫保單對財務造成壓力的救命金。金管會表示，3條件下可准用，包括符合金管會認定重大災情、單一事故中個別公司累計各險別自留賠款達3000萬元，以及全體產險業各險別合計應賠款總額達20億元。

金管會統計，目前防疫保單有效契約件數達600萬件，尚未核保的「在途」保單有100萬件至200萬件，合計有800萬件防疫保單，潛在理賠壓力為產險業財務蒙上陰影。當後續防疫保單理賠潮大舉來襲，產險業必須增資挽救資本適足率，且必要時將可能必須申請動用特別準備金。

金管會保險局主秘蔡火炎今天在例行記者會表示，過去產險業大舉申請動用特別準備金，多半是因颱風或地震造成重大災害，例如2009年莫拉克風災、2016年高雄美濃地震等，部分產險公司評估可能影響損益，會申請收回特別準備金以彌補損失。

蔡火炎指出，申請動用特別準備金時間點並無限制，不過金管會會就個案是否符合申請動用條件進行審酌，基本上必須符合3條件，第一是符合金管會認定的重大災情；第二是單一事故中個別公司累計各險別自留賠款合計達3000萬元；第三是全體產險業各險別合計應賠款總額達20億元。

根據往例，通常單一事故中全體產險業各險別合計應賠款總額達20億元時，個別公司累計各險別自留賠款也會達3000萬元，即2條件很容易同時成立；換言之，產險公司在此波防疫保單理賠潮累計應賠款總額若達20億元，後續即可能透過產險公會向金管會提議動用準備金沖抵。

金管會統計，目前產險業提存重大事故準備金為161億元、危險變動準備金為320億元，合計特別準備金水位達481億元。若要申請沖抵，是依各家公司各自提存的金額，即各公司先前提存多少部位，最高就沖抵多少部位。

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一名產險主管指出，依照規定，保險公司平常若有盈餘，有一定比率必須提撥為特別準備金，若發生特定事故，以致危險評估遠高於保險公司先前預期，特別準備金即可派上用場，印象先前在九二一地震時，業界就曾經動用特別準備金救援。

該名主管說，以目前業界防疫保單實際損失數字而言，距離動用特別準備金的日子還很遙遠，只是若後續理賠金額驟增，未來有可能走到這一步時，多半會透過產險公會向金管會提出動用準備金建議，再由金管會審酌是否准許業者動用。（編輯：潘羿菁）1110503