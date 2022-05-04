MIH聯盟10月展示4大方案 與歐洲、印度廠商談合作

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趨勢科技4日宣布成立VicOne，布局電動車資安防護方案，鴻海推動的MIH開放電動車聯盟，參與VicOne策略合作夥伴計畫，圖為MIH聯盟執行長鄭顯聰出席致詞。 中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海推動的MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰今天表示，正與歐洲和印度當地廠商洽談中，期盼今年歐洲市場有具體結果，10月份MIH聯盟將展示動力、電能、資安、先進駕駛輔助系統（ADAS）等內容。

網路資安解決方案商趨勢科技今天宣布成立車用資安新公司VicOne，布局電動車產業資安防護；鴻海推動的MIH聯盟，也是VicOne計畫的業界夥伴之一。

鄭顯聰今天出席交流會後接受媒體短暫採訪表示，VicOne已是MIH聯盟資安工作小組成員之一，布局零信任安全（zero trust）驗證，MIH聯盟持續把開放平台和解決方案做好；MIH開放平台吸引全球許多電動車新創企業，MIH也可提供既有品牌車廠在電動車軟硬體搭接的解決方案。

展望全球市場布局，鄭顯聰透露，MIH聯盟正與歐洲和印度當地廠商洽談中，期盼今年在歐洲市場有具體結果，聯盟也與中國大陸當地廠商持續接觸；MIH聯盟已與泰國國家石油集團（PTT）和沙烏地阿拉伯當地企業合作電動車平台，與Lordstown Motors和Fisker等新創電動車企業合作也持續進行。

展望今年計畫，鄭顯聰透露，今年MIH聯盟先把解決方案做出來，10月份將展示動力、電能、資安、先進駕駛輔助系統（ADAS）等方案內容。

電池方案方面，鄭顯聰指出，MIH聯盟有能源儲存系統（Energy Storage System）解決方案小組，鴻海和其他電池廠是成員，包括追蹤綠能和二氧化碳等方案。

根據MIH官網，目前聯盟成員有2343家全球軟硬體廠商，涵蓋64個國家和地區。（編輯：張均懋）1110504