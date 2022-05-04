珍奶股聯發國際 首季淨利年增3成

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（中央社記者江明晏台北4日電）旗下擁有手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際公布第一季財報，受惠於美國市場成長強勁，首季稅後淨利2000萬元，年增33.53%，為歷史同期新高，今年將在美國展店逾40家。

聯發國際受惠於美國市場成長強勁，帶動首季營收1.68億元，年增0.14%，營業毛利9200萬元，年增11.49%，首季稅後淨利2000萬元，年增33.53%，為歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.2元。

展望後市，聯發國際表示，由於「與疫情共存」在美國市場已漸成共識，聯發國際今年將持續在美拓點展店，由目前22州拓展到25州，全年目標再開出40家以上的新店。

根據國際研調機構Grand View Research統計，2019年全球珍珠奶茶市場規模為21億美元，預計2020年至2027年的複合年增長率（CAGR）為8.9%。

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聯發國際看準全球消費力道持續回穩、加上夏季為飲品旺季，於今年首季與科威特和埃及完成簽約，其中，科威特將在第3季一次開出2家門市，預期進攻高毛利市場後，可望帶動營收和獲利成長。

聯發國際表示，今年首季營收相較去年微幅成長0.14%，不過淨利年增達3成，這是因為在美國市場，聯發國際靠著穩健展店策略，再加上複數店的設立，也就是同一加盟主開立兩家店以上，有效降低營運成本，提升單店的獲利表現與整體營運成績。（編輯：林興盟）1110504