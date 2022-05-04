更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 證券

珍奶股聯發國際 首季淨利年增3成

2022/5/4 18:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）旗下擁有手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際公布第一季財報，受惠於美國市場成長強勁，首季稅後淨利2000萬元，年增33.53%，為歷史同期新高，今年將在美國展店逾40家。

聯發國際受惠於美國市場成長強勁，帶動首季營收1.68億元，年增0.14%，營業毛利9200萬元，年增11.49%，首季稅後淨利2000萬元，年增33.53%，為歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.2元。

展望後市，聯發國際表示，由於「與疫情共存」在美國市場已漸成共識，聯發國際今年將持續在美拓點展店，由目前22州拓展到25州，全年目標再開出40家以上的新店。

根據國際研調機構Grand View Research統計，2019年全球珍珠奶茶市場規模為21億美元，預計2020年至2027年的複合年增長率（CAGR）為8.9%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯發國際看準全球消費力道持續回穩、加上夏季為飲品旺季，於今年首季與科威特和埃及完成簽約，其中，科威特將在第3季一次開出2家門市，預期進攻高毛利市場後，可望帶動營收和獲利成長。

聯發國際表示，今年首季營收相較去年微幅成長0.14%，不過淨利年增達3成，這是因為在美國市場，聯發國際靠著穩健展店策略，再加上複數店的設立，也就是同一加盟主開立兩家店以上，有效降低營運成本，提升單店的獲利表現與整體營運成績。（編輯：林興盟）1110504

延伸閱讀
珍奶股聯發國際上櫃 開盤大漲76%中籤現賺6萬元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族