不畏中國封控 信邦4月營收24.75億元再創新高

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）電子零組件廠信邦不畏中國封控，由於訂單能見度長，備料已達4到6個月，自結4月合併營收新台幣24.75億元，月增0.91%，年成長14.73%，再創歷史新高。

信邦表示，自美中貿易戰及COVID-19疫情期間，已造成供應鏈短缺，由於訂單能見度長及穩定，目前備料已達4至6個月，此次上海及周邊地區相繼封控，雖影響原料進貨，因有庫存可供生產及出貨，4月仍繳出合併營收24.75億元，超越3月24.53億元，再創成立以來單月營收歷史高點。

信邦指出，4月合併營收成長，主要來自醫療及健康照護、工業應用、通訊及電子週邊等成長推動，各產業銷售分別月成長5.26%、3.86%及4.7%；今年前4月相較去年同期，醫療及健康照護產業成長16.75%、汽車產業成長36.79%、綠能及節能產業成長8.12%、工業應用產業成長16.25%、通訊及電子週邊產業成長13.25%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收75.19%，連接器及零組件銷售占24.81%。

在產業別銷售分布方面，工業應用產業占27.01%、通訊及電子週邊產業占合併營收25.62%、綠能及節能產業占24.84%、汽車產業占13.23%、醫療及健康照護產業占9.30%。

信邦今年前4月營收94.17億元，亦為歷年同期高點，年增15.65%。（編輯：張均懋）1110504