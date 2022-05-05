台股收漲 法人：反彈結構偏弱留意破底可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天終場上漲130.29點，收16696.12點，站回10日線。法人表示，台股短線利空出盡轉強，未來2週可能反彈至月線之上，但中長線隱憂俄烏戰爭、高通膨問題尚未解決，反彈後仍有破底可能性。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪表示，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息前，資金緊縮利空已反映至股市中，台股加權指數有望在宣布升息後利空出盡而轉強，未來1到2週可能反彈至月線約16879點之上，甚至站回17000點「萬七」大關。

不過，蔡明翰指出，台股中長線最大隱憂的俄烏戰爭、高通膨問題尚未解決，即使短線站上萬七也會面臨壓力，難以突破季線約17424點，反彈後仍有破底可能性。

蔡明翰認為，大盤何時走弱，可觀察美國科技類股及台灣電子族群表現，先前非電子族群表現較強，現在宣布升息後利空出盡，電子應該會加入戰局，未來2週呈現電子、非電子、原物料3大族群健康輪動格局，一旦電子股連續3天以上都不是大盤主流，就要留意轉弱跡象。

中信投顧分析，目前台股仍未脫離4月千點修正造成的下降趨勢線，反彈結構仍偏弱勢格局，且短中期均線同步反轉，於上檔形成空頭反壓，多方受制量能大幅退潮也難有較大發揮空間，近日仍須提防台股以無預警急殺方式清洗盤面浮額，後續可留意外資買盤連續性、新台幣匯率能否止貶回升。

第一金投顧指出，上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有趨緩跡象，若順利復工則有利電子股反彈行情。本週起將陸續公布4月營收及第1季財報，基本面佳的公司有望受到市場青睞，目前仍有通膨、升息、疫情、戰爭等不確定因素干擾。

另外，第一金投顧表示，中國上海、蘇州、昆山等城市封城，也可能影響上市櫃公司4月營收表現，後續須關注個別公司營運受影響情況及復工進度。（編輯：楊凱翔）1110505