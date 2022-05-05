南電首季每股賺6.01元創單季新高

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（中央社記者張建中新竹5日電）IC載板大廠南電第1季稅後淨利新台幣38.84億元，創單季新高，每股稅後純益6.01元；南電自結4月合併營收44.34億元，是去年7月以來單月次低。

南電今天下午公布第1季綜合損益，單季合併營收145.62億元，季減1.43%，仍是歷史單季次高，單季合併毛利率37.03%，創單季新高，單季合併營業利益47.86億元，營益率32.87%，也創單季新高。

南電首季稅後獲利38.84億元，較去年第4季35.54億元成長9.3%，創單季新高，每股稅後純益6.01元，優於去年第4季的5.5元水準。

法人指出，受惠ABF高階產品需求優於預期、帶動產品報價上揚，加上BT載板產品價格淡季有撐，帶動南電第1季整體營運。

南電今天也公布自結4月合併營收44.34億元，月減14.7%、年增7.1%，是10個月來次低；今年前4月南電自結合併營收189.96億元，年增26.68%。

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展望第2季，法人表示，南電中國昆山廠配合當地COVID-19防疫措施，在4月初閉環生產，主要影響在物流變數，部分干擾4月營收表現，預估昆山廠占南電整體產能比重約3成多，需觀察第2季電腦和筆記型電腦對ABF載板拉貨力道。

不過法人指出，原物料在4月底備料到貨後短期供應無虞，整體BT及ABF需求並未減弱，南電ABF載板稼動率持續滿載，持續觀察物流回復正常進度，預估南電第2季業績落在150億元至160億元區間，季增個位數百分點，再衝新高可期，單季稅後獲利落在36億元至39億元，力拚單季新高。（編輯：張均懋）1110505