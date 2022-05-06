上銀4月營收43個月高點 續受惠3大市場拉貨

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結4月合併營收新台幣27.42億元，續創2018年10月以來高點，法人指出，中國封控對上銀蘇州廠影響有限，上銀持續受惠中國、歐洲、美國市場拉貨力道。

上銀自結4月合併營收27.42億元，較3月27.12億元微增1.13%，比去年同期22.36億元增加22.65%，續創43個月來高點。

累計今年前4月上銀自結合併營收103.09億元，較去年同期82.27億元成長25.3%。

展望第2季，日系外資法人預期，上銀來自中國、歐洲和美國的訂單持穩，第2季業績成長幅度可符合以往季節性表現，中國因本土COVID-19疫情封控所造成對上銀蘇州廠區產能影響有限。

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另一日系外資法人分析，中國製造智慧型手機和平板電腦所需的工具機訂單維持自然成長趨勢，來自半導體產業所需工具機訂單持續增溫；此外電動車也帶動車用產業工具機訂單，對傳動元件需求持穩，預估中國潛在製造業資本支出規模仍高於房地產和消費電子產業，尤其是半導體、電動車、電池等中國政府重點扶持產業。

美系外資法人評估，包括半導體、工具機、車用和電動車、電動車電池等產業設備對滾珠螺桿和線性滑軌需求持續強勁，歐洲市場拉貨力道仍強，上銀目前訂單能見度看到第3季，預估今年上銀業績年成長幅度可到兩位數百分點。（編輯：蘇志宗）1110506