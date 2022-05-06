財部對東南亞3國製浮式平板玻璃 啟動反傾銷調查

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（中央社記者張璦台北6日電）財政部今天公告，受理調查台灣玻璃工業公會申請對馬來西亞、印尼與泰國產製進口浮式平板玻璃課徵反傾銷稅案；成案後，將由經濟部進行國內產業損害調查，一旦損害成立，財政部將討論臨時課徵反傾銷稅。

財政部關務署今天發布新聞稿指出，台灣區玻璃工業同業公會申請對自馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃，課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。

財政部依申請書所附資料，認為涉案貨物已達傾銷及損害國內產業的要件，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，提交關稅稅率審議小組審議結果，於今天公告展開調查。

依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，財政部將請經濟部針對國內產業進行調查有無損害，經濟部依規定應於接獲通知次日起40天內，將初步調查認定結果通知財政部；若認定有損害國內產業，財政部將在接獲經濟部通知次日起70日內，完成有無傾銷的初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

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也就是說，若認定損害國內產業、傾銷屬實，財政部最快將於110天後，對從馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃，拍板臨時課徵反傾銷稅。

關務署進一步指出，這次涉案貨物為以「浮式」方法製造的明板及色板平板玻璃，厚度低於或等於19mm，但超過1.1mm，不限寬度、長度；不含金屬線、不具「吸收、反射或不反射層」，且未經其他方式加工；可直接使用或作為加工玻璃的基板，用途相當廣泛。（編輯：潘羿菁）1110506